Бастрыкин наградил актёров сериала «Улицы разбитых фонарей»

Читайте нас в Google Новости

Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалями актёров сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Половцева и Анастасию Мельникову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что артисты воплотили на экране образы честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска. В этой связи они стали почётными гостями на встрече в честь Дня сотрудников уголовного розыска. На мероприятии Бастрыкин наградил ветеранов медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

Также указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты, — сообщает СК.

Кроме церемонии вручения наград собравшимся показали фильм, посвящённый Ленинградскому уголовному розыску.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства отметил значительный вклад ведущего в развитие СМИ.