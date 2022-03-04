Авиакомпания S7 отменит все международные рейсы

5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Ранее компания уже заявляла о приостановке полётов в Таиланд, за исключением вывоза российских туристов. Уведомления о порядке и условиях возвращения в Россию перевозчик обещал направлять на электронную почту пассажиров.

К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines, — говорится в сообщении.

Тем временем «Аэрофлот» продолжает полёты по ряду зарубежных направлений, включая Таиланд. Как сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов, в настоящее время россияне составляют самую большую группу туристов, прибывающих в Таиланд.

Представители американского производителя авиационной техники Boeing ранее заявили, что компания приостановила обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. В настоящее время основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт. Вслед за Boeing аналогичное решение приняли в Airbus.

На фоне ситуации на Украине 27 февраля ЕС запретил российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов. В ответ Москва запретила использовать своё воздушное пространство авиакомпаниям из десятков стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет ограничительных мер в отношении России.