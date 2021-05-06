Анатолий Чубайс: от «Роснано» до «Роскарбо»

По неофициальной информации, Анатолий Чубайс, не так давно назначенный представителем президента по связям с международными организациями в целях устойчивого развития, видимо, не слишком доволен своим нынешним положением. Хотя после его ухода с поста шефа «Роснано» немало было разговоров о том, что отныне Анатолий Борисович получает возможность подолгу жить за пределами отечества, что совсем неплохо, поскольку как минимум его противоречивая фигура перестанет быть раздражителем для левых.

Но последняя публикация в американском журнале Nationalinterest показала, что на его новом участке работы не всё так гладко. Предполагалось, видимо, что Чубайс задействует свои старые связи среди видных штатовских демократов ради налаживания неформального диалога с Вашингтоном. Но теперь американские эксперты утверждают, что в силу непопулярности, ставку на Чубайса делать нецелесообразно. Не исключено, что и по этой причине Чубайс затосковал по новому большому делу с солидным государственным финансированием. Утверждают, во всяком случае, что он, дескать, уже выказал себя горячим сторонником учреждения новой важной госструктуры «Роскарбо». Само название говорит о том, что новая «контора» должна заняться проблемами противодействия изменениям климата. И в первую очередь — контролем за снижением выбросов СО2.

В ходе своего выступления на международной климатической конференции Владимир Путин разделил общие убеждения в необходимости снижения антропогенного воздействия на природную среду. И даже обещал значительные льготы транснациональным компаниям, если они будут инвестировать в России в природосберегающие технологии. Во всяком случае, «зелёные линии», в отличие от красных, великие державы готовы наносить сообща. К тому же уже скоро тот же Европейский союз собирается обкладывать специальным карбоналогом продукцию тех стран, которые не стремятся сокращать свои опасные выбросы.

Собственно, и у нас открыто обсуждается введение такого налога для предприятий, продолжающих своей деятельностью способствовать наращиванию парникового эффекта. Уже планируют создавать в разных регионах полигоны, на которых будут измерять воздействие выбросов на природную среду, а также факторы, которые, наоборот, снижают риски парникового «купола». Так что новой структуре — условно «Роскарбо» — работы хватит. В том числе и в сфере международных контактов, отстаивая российские приоритеты развития, учитывая, что и до сих пор российская природа поглощает, благодаря той же тайге, куда больше вредных выбросов, чем выбрасывают в атмосферу наши предприятия. И за такую разность можно выторговать для страны немалую компенсацию в будущем.

К тому же по международным соглашениям квота для России была установлена, исходя из показателей 1990 года, и с тех пор многое изменилось и в объёмах производства в стране, и в самой структуре индустрии. Так что можно сказать, что политическое чутьё Анатолию Борисовичу не изменило. И будущий глава «Роскарбо» станет крайне заметной фигурой и в стране, да и в мире. Но есть и иные кандидаты на должность главы такого института. В частности, спецпредставитель президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. В прошлом премьер правительства Чечни. Понятно, что по своему нынешнему роду деятельности он куда ближе к тематике новой структуры. Не исключено, что найдутся и другие достойные кандидаты. Другое дело, что забота о климате — это то немногое, что сейчас явно сближает Россию с Западом. В этой сфере все говорят практически на одном языке. А потому тянуть с таким организационным решением вряд ли будут.