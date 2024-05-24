Аналитики сделали обнадеживающий прогноз по экспорту пшеницы из России Россия впервые займет более четверти мирового рынка пшеницы

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Международный совет по зерну по итогам сельскохозяйственного сезона повысил прогноз по экспорту пшеницы из России, сообщило РИА Новости. Аналитики считают, что РФ впервые займет почти 26% мирового рынка.

Согласно прогнозу, Россия в текущем сельскохозяйственном году экспортирует 53,1 млн тонн пшеницы. Это самый большой объем экспорта за современную историю, он превысит прошлогодний показатель на 10%.

Доля России в мировом экспорте зерна может достигнуть рекордных 25,8%. Прежний рекорд был установлен в 2017–2018 сельскохозяйственном году, когда Россия заняла на мировом рынке долю в 23,2%. Мировой экспорт пшеницы в текущем году достигнет 205,7 млн тонн против 207,4 млн тонн годом ранее, считают аналитики.

Ранее журналисты Bloomberg Майкл Хирцер и Тарсо Велос признали, что в 2024 году Россия оказалась главным поставщиком пшеницы на мировые рынки. По их информации, эксперты прогнозируют дальнейшее доминирование Москвы в этой сфере, поскольку Европе грозит упадок сельского хозяйства из-за непогоды. При этом журналисты обратили внимание, что на урожае России могут негативно отразиться неблагоприятные погодные условия, но РФ сохранит лидерство даже в этом случае.