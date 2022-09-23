Аналитик назвал риски «странного метода» пополнения русской армии Аналитик Поставнин: идея пополнения армии за счет новых граждан может поссорить РФ с соседями

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Странный метод» пополнения русской армии за счет выходцев из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана может поссорить Россию с соседними странами, сообщил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин. В беседе с «Царьградом» он отметил, что выдвинутая СПЧ инициатива об обязательном призыве некоторых новых граждан России на военную службу сроком на год не продумана.

Есть законы России, там чётко прописан порядок: гражданство получил — встал на воинский учет. Если у тебя специальность есть — призвали в армию, нет — не призвали. То есть существует государственный порядок. Не надо тут вообще суетиться. Или мы что, считаем, что Россия уже никак не способна решить свои проблемы самостоятельно? Без привлечения таких странных методов? — сказал Поставнин.

По словам аналитика, выдвинутое предложение вызывает множество вопросов, например, почему граждане других государств не учитываются. Эксперт считает, что не имеет значения, кто получал гражданство РФ последние 10 лет, армия РФ сама в состоянии урегулировать этот вопрос.

Ранее в Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии новых граждан страны — выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В случае отказа иммигранта и членов его семьи ждет лишение российского гражданства, заявил член СПЧ Кирилл Кабанов. Он добавил, что соответствующее предложение будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей этих республик на участие их граждан в спецоперации в качестве добровольцев. Ранее эти страны пригрозили таким добровольцам уголовным наказанием.