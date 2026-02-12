Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира

Россия могла принять решение пропустить заседание Совета мира на фоне отсутствия реальных шагов со стороны США по нормализации двусторонних отношений, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа ограничивается лишь политической риторикой, тогда как подвижки по ключевым вопросам — возвращению дипсобственности и смягчению санкций — до сих пор не реализованы.

Мы видим, что на уровне политической риторики администрация Трампа стремится к нормализации отношений с РФ, но при этом реальных подвижек пока нет. Есть проблемы с работой дипломатических служб, возвращением дипсобственности и смягчением санкций. Даже наоборот, новые ограничения были введены осенью прошлого года. Важный символический момент — РФ предложила направить $1 млрд в фонд Совета мира, так наши средства бы разморозились, но США медлят. Тот самый дух Анкориджа, который проявился после саммита на Аляске, может испариться. Чем дольше американцы тянут, тем сложнее будет договариваться. Возможно из-за этого мы пока не сформировали четкую позицию и не приняли решения участвовать в заседании Совета мира, — высказался Дудаков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в первом заседании Совета мира по урегулированию конфликта в секторе Газа. Оно должно состояться в Вашингтоне 19 февраля.

До этого пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что глава государства Александр Лукашенко не принял приглашение посетить первое заседание Совета мира в США. Вместо него страну представит глава МИД Максим Рыженков.