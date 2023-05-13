В «Ахмате» опровергли слова Гагина об активности ВСУ по всему фронту Алаудинов: ВСУ стали активнее только на определенных участках фронта

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ активизировались только на определенных участках фронта, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. До этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин говорил о том, что украинские военнослужащие увеличили активность по всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

Алаудинов указал, что обстановка на его участке фронта абсолютно под контролем.

Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка, — сказал он.

Ранее Минобороны России опровергло заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ. Там подчеркнули, что на Купянском направлении активные действия не ведутся. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем и отражены восемь атак ВСУ на позиции ВС РФ.

Кроме того, оборонное ведомство заявило, что штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска. В МО РФ уточнили, что штурм проходит при поддержке авиации и артиллерии.