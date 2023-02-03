Российский адмирал назвал танки Leopard бесполезным мусором Адмирал Сивков: западные танки бесполезны в бою без защиты и артиллерийской поддержки

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Танки M1A2 Abrams

Американские танки Abrams и немецкие Leopard будут бесполезны на поле боя без защиты и артиллерийской поддержки, заявил турецкой газете Aydinlik заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Он напомнил, что немецкие Leopard уже показали свою несостоятельность в Сирии, когда турецкая армия теряла по 10 танков ежедневно.

Конечно, танки Leopard и Abrams — очень мощные машины. Но если они не защищены реактивными самолетами, если у них нет сильной системы обороны и если их не поддерживает артиллерия, эти танки — мусор, — подчеркнул Сивков.

Ранее в Ростехе заявили, что эффективным оружием против Leopard 2 могут стать российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет», а также 125-миллиметровые снаряды типа «Манго», авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» и современные танки Т-90М «Прорыв». Там отметили, что у Leopard, в отличие от российских танков, нет динамической защиты и поэтому им нечего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака», с помощью которых российская авиация успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.