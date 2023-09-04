Абрамович может поучаствовать в переговорах Путина и Эрдогана в Сочи

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Роман Абрамович

Бизнесмен Роман Абрамович может принять участие в расширенной встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые 4 сентября обсудят в Сочи новый формат зерновой сделки и условия переговоров с Украиной, сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным канала, по итогам переговоров лидеры двух государств, вероятно, сделают заявление для прессы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября в середине дня. Отмечалось, что президент Турции намерен обсудить с российским коллегой зерновую сделку с учетом новых условий ООН. При этом основной темой для разговора станет жизнеспособность такой сделки. Обе стороны переговоров намерены тщательно изучить предложения, подготовленные специалистами ООН.

Помимо этого, во время переговоров Эрдоган также планирует заявить о готовности Анкары выступить посредником по Украине. Такое посредничество, в частности, будет включать организацию прямых переговоров между РФ и Украиной.

Весной прошлого года иностранные СМИ сообщали, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по соглашению о прекращении конфликта. Песков тогда отмечал, что бизнесмен не является официальным участником российской делегации, но привлечен для обеспечения контактов между Москвой и Киевом.