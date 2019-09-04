https://static.news.ru/photo/86c106d6-cf20-11e9-9a00-fa163e074e61_660.jpg Абакан Фото: Annenkoan/wikimedia.org

Власти города сообщили о скором закрытии всех небольших угольных котельных, которые влияют на загрязнение воздуха. Об этом сообщили в администрации Абакана, комментируя данные Минприроды.

По словам представителей администрации, Абакан вкладывается в охрану воздуха и развивает жилищно-коммунальное хозяйство, передаёт РБК .

В городе закрываются маленькие котельные, которые отапливаются углём и загрязняют воздух.

Сейчас у нас осталось в городе три электрокотельные, но они не влияют на загрязнение, и небольших угольных котельных осталось пять. По нашей схеме теплоснабжения в определённый период времени все эти маленькие котельные будут закрыты, — заявили в администрации.

Процесс закрытия угольных котельных начался в Абакане ещё в 2004 году, пояснили власти. Тогда было закрыто восемь таких сооружений. В 2016 году одну из угольных котельных преобразовали в тепловой пункт и она перестала выделять вредные выбросы.

Минприроды составило рейтинг самых грязных городов. Согласно исследованию, города с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибири. На втором месте в списке после Абакана разместился Ангарск, а замыкает тройку Барнаул. В первую десятку также вошли Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл и Лесосибирск.

Ранее в ведомстве заявили, что главной причиной загрязнения воздуха в 22 самых грязных городах России является бензапирен, писал News.ru. Он попадает в атмосферу во время отопительного сезона.