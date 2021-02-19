«А надо было раньше»: Навальный напомнил судье о тренде TikTok

https://static.news.ru/photo/354b7b16-7351-11eb-bad7-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Оппозиционный политик Алексей Навальный в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы напомнил судье о том, что его «закрыли в СИЗО» после того, как истёк его условный срок. Такое решение напомнило блогеру тренд в популярном приложении TikTok.

Мой условный срок истёк 30 декабря. Заседание, по которому меня закрыли в СИЗО, было 18 января. Знаете, в TikTok есть тренд «а всё уже, всё», я даже снимал такой. Вот так и здесь. Они говорят, что надо уведомлять. Мы уведомили, а в ответ нам — «а всё уже, всё. Надо было раньше». Когда раньше? «А всё уже, всё», — сказал Навальный в суде.

Подсудимый уточнил, что в данной ситуации единственным важным вопросом являлся аспект скрывания от правосудия. Блогер отметил, что в тот момент «весь мир знал», где именно он находится. Таким образом оппозиционер дал понять, что он не скрывался от следствия.

Я не хочу выпендриваться. Но весь мир знал, где я нахожусь. Сейчас самая модная вещь — это TikTok. А самая модная вещь там: «А всё уже, всё». И здесь то же самое, — подчеркнул мужчина.

Происходящее по данной ситуации он назвал «безумным диалогом». Навальный также добавил, что «действовал как идеальный человек, который не хочет скрываться».

В 10:00 утра началось выездное заседание Мосгорсуда. На нём судья рассматривает жалобу оппозиционера и его адвокатов на решение Симоновского суда столицы. Навальный не согласен с решением суда о замене условного наказания на реальный срок в два года и восемь месяцев. Это дело касается компании «Ив Роше». NEWS.ru ведёт прямую трансляцию из зала суда.

В 14:00 блогер примет участие во втором заседании — по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. На нём подсудимому дадут время на выступление с последним словом.