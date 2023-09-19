А если кто-то поменяет одну цифру в цифровом паспорте?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает использование так называемого цифрового паспорта. Нужно ли нам бояться его? И можно ли будет выкинуть бумажную книжицу?

О том, что в России может появиться цифровой паспорт, говорили уже давно — первые предложения на эту тему были озвучены аж в 2013 году. И вот скоро такой паспорт можно будет получить.

Выбор за нами

Новый паспорт по своим возможностям ничем не будет отличаться от привычного бумажного документа — он точно так же будет идентифицировать нашу личность в магазинах, банках, аэропортах и других местах. Только показывать его можно будет на экране смартфона.

При этом будет возможность выбора — предъявлять обычный бумажный паспорт или цифровой. В каком приложении появится цифровой паспорт, нам еще расскажут (скорее всего, на Госуслугах). Мало того, можно будет получить и пластиковую карту — она тоже станет аналогом паспорта, причем на нее еще запишут отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись. Удобно? Удобно!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Долой анахронизм

Сейчас паспорт — это, по сути, последний бумажный документ, который у нас остался. Большинство остальных так или иначе переведено в «цифру» — даже водительские права сейчас можно показывать на телефоне (хотя по закону водители все еще должны возить с собой оригинальную корочку).

В эпоху глобального перехода на «цифру» любой бумажный документ выглядит откровенным анахронизмом. Да к тому же еще и неудобным. Размер паспорта такой, что его толком никуда не засунешь, особенно летом. В кошелек он не влезает, из кармана штанов торчит. Да еще и может помяться или промокнуть.

А ведь паспорт нам дают надолго — последний вручают, например, в 45 лет. И если мы планируем дотянуть до 100 лет, то хранить бумажный паспорт придется аж 55 лет подряд! За это время железные автомобили рассыпаются и каменные дома разваливаются. А с паспортом, по идее, ничего произойти не должно.

Как придумать логин

Однако глобальный переход на цифру таит огромное количество опасностей. Ведь большинство жителей России ничего не знают о таком понятии, как «кибербезопасность». Как защитить свой кошелек от карманников и правильно запереть дом от воров, мы научены. А вот как спастись от хакеров — мало кто догадывается. Да и в школе у нас нет предмета «Кибербезопасность». А пора бы вводить.

Недавно я общался с представителем одной из ведущих в России компаний, которая занимается кибербезопасностью. Он долго рассказывал про новые возможности и про то, как организованные группы хакеров ведут разведку, устраивают спланированные атаки на государственные предприятия, похищают данные и так далее. Говорил интересно. Однако после небольшой паузы он сказал мысль, которая его мучает больше всего: «Мы можем придумывать какие угодно программы для защиты, но пока руководители будут вести себя как идиоты, то мы не сможем никого защитить».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой пример: крупная компания потратила большую сумму на многоуровневую систему кибербезопасности. Но хакеры взломали серверы и похитили данные. Как так произошло? Да очень просто: директор компании для основного доступа к серверам выбрал себе логин admin, а пароль... admin. И потом очень долго расстраивался, что хакеры смогли подобрать его.

Поэтому прежде чем выдавать человеку цифровой паспорт, может, имеет смысл заставить его пройти небольшой курс по киберграмотности. Чтобы он понял, почему надо придумать пароль чуть сложнее, чем qwerty или 12345.

Квантовая опасность

Но есть еще одна проблема с кибербезопасностью. Называется она «квантовый компьютер». Подобные компьютеры работают гораздо быстрее нынешних, и сейчас они активно разрабатываются в нескольких странах мира. В том числе и в России. Стоят квантовые компьютеры пока безумно дорого, но и возможности у них гигантские. И если хотя бы один такой компьютер попадет в руки хакера, то он сможет легко и быстро взламывать любые существующие системы безопасности. В том числе и наши «Госуслуги».

И что тогда будет с нашими цифровыми паспортами в этом случае — сложно себе представить. Что будет, если хакеры поменяют хотя бы одну цифру в номере или букву в вашей фамилии? Как потом доказать, что вы — не верблюд?

Поэтому получить цифровой паспорт можно. И даже нужно, ведь он удобен. Однако обязательно имейте еще и бумажный документ. Если хотите дожить до 100 лет, то, возможно, он вам очень пригодится.

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