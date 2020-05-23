21 мая министру обороны РФ, генералу армии Сергею Шойгу исполняется 65 лет. Он находится на госслужбе уже почти 30 лет. За годы своей деятельности Шойгу был удостоен множества званий и наград, таких как Герой России и Заслуженный спасатель Российской Федерации.

Большую часть карьеры он возглавлял созданное им же Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Это ведомство завоевало репутацию самого эффективного в мире. С...