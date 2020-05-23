Самому известному боевому кораблю России исполнилось 120 лет. Ровно столько прошло с тех пор, когда «Аврору» спустили на воду. Хотя славу крейсер снискал не при защите России от внешнего врага, а в деле весьма неоднозначном — «Аврора» возвестила выстрелами в октябре 1917 года о начале большевистской революции, дав сигнал для действий боевым группам. По крайней мере, так утверждает легенда. Для советских людей посещение корабля было чем-то вроде паломничества по святым местам. А сегодня «Аврора» — неотъемлемый символ Санкт-Петербурга, такой же, как, например, Эйфелева башня в Париже. Ну или почти такой же.

Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Команда крейсера «Аврора»

РИА Новости

1904 год

РИА Новости

Крейсер «Аврора» в октябрьские дни 1917 года. Петроград

РИА Новости

Матросы с крейсера «Аврора» в дни Февральской революции. Петроград, 1917 год

РИА Новости

1942 год

Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Носовое орудие крейсера Авроры, из которого был произведен холостой выстрел 25 октября (7 ноября) 1917 года

Борис Приходько/РИА Новости

Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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