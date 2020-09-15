100 дней после снятия карантина: как мы вошли в новую реальность

100 дней прошло с того момента, как мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе режим самоизоляции и пропуска. За это время многие сферы нашей жизни претерпели существенные изменения. Эксперты и вовсе заявляют, что после карантина москвичи, как и все россияне, столкнулись с новой реальностью — более невротичной и тревожной. Малый и средний бизнес, несмотря на поддержку властей, по-прежнему не может окончательно справиться с последствиями самоизоляции. Однако некоторые предприниматели обернули пандемию в свою пользу. Аналогичная ситуация наблюдается и во внутренней политике. Для выборной системы карантин и вовсе открыл коридор новых возможностей, которыми власть с удовольствием воспользовалась. Значительной «прокачке» подверглась и система здравоохранения, принявшая на себя наибольший удар во время активного распространения COVID-19. О том, что произошло в нашей жизни за 100 дней после отмены самоизоляции и как важнейшие сферы общества адаптировались к происходящему, — в материале NEWS.ru.

Ограничительные меры в Москве вводились постепенно. В начале марта Сергей Собянин объявил о запрете на проведение любых массовых мероприятий на улицах, а также о закрытии школ и учреждений дополнительного образования. Минкультуры приостановило работу подведомственных ему театров, музеев и выставок.

В конце марта мэр сначала ввёл карантин для пожилых людей, а спустя неделю — для всех горожан. Выходить из дома можно было только по «веской причине», а вскоре власти ввели пропуска.

Через два месяца в связи с нормализацией эпидемиологической обстановки Собянин поручил снять карантин. Пропускной режим в городе отменили 9 июня. Чуть позже открылись музеи, летние веранды, спортивные и детские площадки.

Психологический аспект

С психологической точки зрения россияне после снятия карантинных мер находятся в новой реальности — более невротичной и тревожной. Некоторые до сих пор повсеместно носят маски или респираторы и панически боятся инфекции. А кашель у людей, которые находятся рядом, воспринимают как сигнал о наличии заболевания, заявил в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. В некоторых магазинах и учреждениях посетителей без средств индивидуальной защиты и вовсе отказываются обслуживать. Год назад россияне даже не могли себе такого представить, отмечает специалист.

Ещё одна отличительная черта посткарантинного времени — затруднения с выездом за границу. Хоть авиасообщение с некоторыми странами уже открывается, туристам приходится соблюдать различные правила, чтобы попасть в другое государство. Из-за этого многие перестали чувствовать свободу действий, что формирует новую реальность для людей, которые привыкли регулярно путешествовать по миру, поясняет клинический психолог.

Между тем, некоторых россиян после самоизоляции беспокоит страх за будущее. Несмотря на то, что учёные уже изобрели вакцину от коронавируса, люди осознали, что мир может потрясти и другая катастрофа.

Реальность стала менее предсказуемой и быстро меняющейся. После самоизоляции порой кажется, что в нашей жизни уже нет ничего невозможного. Специалисты заявляют, что мир ждёт вторая волна COVID-19 или даже эпидемия пострашнее коронавирусной — многих это очень пугает. В связи с этим часть россиян запасается масками и антисептиками. Ведь во время карантина в стране наблюдался дефицит этих товаров. Реальность осталась прежней только для самых психически устойчивых — тех, кто не выстраивал строгих планов на будущее и двигался в «потоке». Такие люди также избежали повышенной тревожности, которая возникает из-за того, что реальность не соответствует ожиданиям. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Что касается масок, то они плотно вошли в реальность достаточно небольшого числа людей. Речь идёт о более тревожных россиянах, которые столкнулись с обсессивно-компульсивным расстройством. К антисептикам же население сегодня уже практически привыкло, пояснил клинический психолог. Всё дело в том, что они оказались более привычны для россиян, так как многим родители привили привычку мыть руки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система здравоохранения

После карантина новая реальность настигла и сферу медицины, которая приняла на себя самый большой удар во время пандемии. За время самоизоляции ей удалось адаптироваться к приёму большого числа тяжёлых пациентов и перестроить внутренние регламенты. Такая «прокачка», которую система здравоохранения получила в «боевых» условиях, подготовила её к новым потрясениям в будущем — будь то вторая волна коронавирусной инфекции, радикально новая эпидемия или осенне-зимний сезон с новыми штаммами гриппа.

Несколько месяцев работы в условиях резкого роста числа пациентов показали, что медицинская система достаточно быстро приспособилась к новым условиям. Врачи научились справляться с большим количеством тяжёлых больных с острым респираторным симптомом. При этом регламенты, которые использовались во время пандемии, будут хорошо применимы и для другой эпидемии. По этим причинам осенью система здравоохранения хорошо справится и со вспышкой гриппа. Это тоже крайне важно, поскольку в этом году ожидаются штаммы заболевания, которых не было очень давно. Иммунная готовность к этому у населения практически нулевая. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог врач — аллерголог-иммунолог

Положительным фактором стало и то, что сто дней после самоизоляции пришлись в основном на летний сезон, отмечает специалист. Школьники и студенты в это время были на каникулах, а неработающие россияне отправились на дачи. Такая ситуация помогла одновременно не загружать больницы большим числом заражённых коронавирусом и выработать иммунитет к заболеванию у тех, кто вышел на работу. Последний фактор поможет предотвратить вторую волну COVID-19 осенью.

Образование

Между тем, с новой реальностью столкнулись и школьники. Сегодня им приходится навёрстывать образовательную программу, от которой они отстали за время карантина. Связано это с тем, что ни дети, ни взрослые не были готовы к дистанционному формату обучения. Некоторым семьям — особенно многодетным — не хватало компьютеров, с помощью которых проходили уроки.

На то, чтобы наверстать упущенное за время самоизоляции, школьникам потребуется примерно месяц, заявлял в разговоре с NEWS.ru член комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Во время самоизоляции дети получали неполноценные знания. У преподавателей не было качественных методик обучения и условий для проведения уроков, а некоторым семьям не хватало компьютеров. Наибольшее отставание от программы произошло в отдалённых деревнях, где есть проблемы со связью. Такая ситуация, к примеру, наблюдалась в Дагестане. Чтобы исправить положение, учителям в этом году нужно применить качественные методики и задействовать информационные технологии. Гаджимет Сафаралиев член комитета Государственной думы по образованию и науке член комитета Государственной думы по образованию и науке

Ещё одно немаловажное изменение, которое вошло в нашу жизнь после карантина — дистанционный формат обучения. Если раньше он был скорее исключением, то сегодня, даже после отмены самоизоляции, многие учебные учреждения проводят занятия в онлайн-режиме — частично или полностью. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко и вовсе отметила, что пандемия дала импульс к формированию системы образования, которая органично сочетает традиционные и дистанционные технологии обучения. Аналогичного мнения придерживается и член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев. Он, как и спикер Совфеда, считает, что полностью дистанционный вариант обучения не может заменить традиционную форму. Однако, по его словам, на фоне распространения COVID-19 оптимальным вариантом стало бы посменное образование, в рамках которого удалёнка и очные занятия в школе периодически чередовались бы друг с другом.

Несмотря на критику дистанционной формы обучения со стороны многих родителей и преподавателей, россиянам придётся уживаться и мириться с новой реальностью, в которой удалёнка уже крепко укоренилась.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Малый и средний бизнес

Несмотря на то, что от многих экспертов звучали предположения о том, что малый и средний бизнес из-за самоизоляции погибнет как класс, этот сегмент экономики всё же выстоял. Хоть и очень сильно пострадал. 100 дней после карантина показали, что с экономической точки зрения предприниматели научились использовать поддержку правительства. Конечно, она не всегда принимала финансовую форму. Например, было отменено большое количество плановых проверок, а какая-то часть из них, возможно, и не восстановится в будущем. К тому же при всех сложностях бизнес стал искать, а главное, находить для себя новые возможности. Многие рестораны и кафе, к примеру, переориентировались на систему доставки.

Между тем, сейчас у некоторых компаний идёт так называемая вторая волна самоизоляции, так как в рядах их сотрудников фиксируются новые заболевшие. По сути, предприятия вынуждены соблюдать меры безопасности. Однако участники бизнеса отмечают, что в этом нет и даже не было никакой необходимости. По факту, пока все россияне не переболеют COVID-19 или же в стране не сформируется коллективный иммунитет, ничего не поменяется. По этой причине с точки зрения выгоды для большинства населения самоизоляция как мера была абсолютно не правомерной. И мир теперь расхлёбывает последствия.

Даже сейчас большинство представителей МСБ не могут выбраться из той финансовой кабалы, в которую они попали во время кризиса. Просто об этом не говорят вслух. Мы видим это по тем действиям, которые предпринимает бизнес. Люди прямо нуждаются в деньгах, поэтому если раньше доходы со вкладов забирались раз в год или оставались на счетах, то теперь клиенты банков стараются снимать проценты ежеквартально или даже ежемесячно, если это позволяют условия депозита. При этом самое сложное для предпринимателей в посткарантинное время — это неопределённость, которая вносит в жизнь дополнительные риски. Например, бизнес сегодня не понимает, пролонгируют ли власти отсрочку налогов.

Потребительская способность у наиболее пострадавших сегментов — сферы услуг, авиаперелётов, ж/д-бизнеса, логистики и B2B — до сих пор не вернулась к февральским отметкам. Она не растёт, а кредиты, которые россияне понабрали за этот период, никто вернуть не может.

Хоть власти и предоставили бизнесу определённую поддержку, для восстановления экономики потребуется оказать её в более внушительном объёме, пояснил NEWS.ru ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов. Связано это с тем, что принятые меры были очень избирательны по объектам предоставления помощи, а также ограничены количественно.

Полностью бизнес в России, конечно, не умрёт, отмечает специалист. Однако сейчас наступает крайне сложный период для МСБ — заканчивается мораторий на банкротство и завершаются отсрочки по налогам и кредитам. Пока ситуация выглядит не очень радостно, потому что если пройтись по улицам Москвы, то можно увидеть, что многие ранее действовавшие заведения закрылись.

Но некоторые плюсы для бизнеса всё же есть — очень многие отказались от офисов, перейдя на постоянную удалёнку. Тем самым они избавили себя от лишних затрат на аренду помещений под штат сотрудников. И речь идёт не только про Москву и Санкт-Петербург, но и про города-миллионники — в частности, Новосибирск и Екатеринбург. Из-за того, что некоторые организации продолжают сидеть в самоизоляции, среди работодателей идут разговоры о пересмотре системы выплаты заработной платы, рассказал в беседе с NEWS.ru экономист Вячеслав Зайченко.

Люди работают, например, по четыре часа в день, вот мы, мол, и будем вам платить за четыре часа. Многие это обсуждают. Мысль в целом здравая, но, если россияне будут получать меньше, они будут пересматривать свои расходы и потребительская способность снизится ещё больше, упадёт ниже плинтуса. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ»

Говоря о «честном капитализме», стоит отметить, что если человек работает по часам и получает за это деньги, то в конечном счёте он уйдёт на фриланс. В таком случае его труд вырастет в цене как минимум в два или три раза.

При этом отложенная во времени экономическая проблема коронавируса заключается в том, что люди всё лето просидели дома. За это время, по словам Зайченко, у некоторых из них мозги могли «заплыть». По этой причине часть россиян перестала осознавать действительность. Сейчас же пришла осень, более активный период, а граждане сидят без денег и им неоткуда их взять.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внутренняя политика

100 дней после пандемии показали и то, как распространение COVID-19 отразилось на внутриполитических процессах. При этом, как отмечают опрошенные NEWS.ru эксперты, эти изменения нельзя назвать критическими.

Пандемия коронавируса не стала шоком для системы госуправления, а для выборной системы даже открыла коридор новых возможностей, которыми власть с удовольствием и воспользовалась. Результаты мы видим: трёхдневное голосование, досрочка, надомное голосование и особенности наблюдения стали составляющими электоральных побед «партии власти». Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

О том, что сильное влияние пандемия оказала на выборы и некоторые политические процессы, заявил в разговоре с NEWS.ru и политолог Антон Хащенко. По его словам, это выразилось в переносе сроков плебисцита по Конституции, в появлении практики многодневного голосования, а также в формальных ограничениях уличных форм агитации и политической борьбы. Последние, как показал пример Хабаровска, не всегда соблюдались.

После самоизоляции на выборах активнее использовались онлайн-форматы взаимодействия с избирателями. Здесь, например, можно вспомнить избирательную кампанию победивших на выборах в гордуму Нижнего Новгорода представителей движения «Мы», которые во многом выстраивали её через онлайн-технологии. Опять же, сами результаты и голосования по Конституции, и прошедших выборов — это отклик избирателей и их оценка действий власти и оппозиции в условиях пандемии. Вместе с тем, было бы неправильно говорить о том, что эпидемия нанесла этим сферам какой-то существенный вред, что теперь есть «до» и «после». Да, влияние в целом было, да, из-за него перестроились многие процессы, но кардинальных сущностных изменений всё же не было. Антон Хащенко политолог политолог

В целом с коллегами согласна и политтехнолог Алёна Август. По её словам, коронавирус в какой-то степени повлиял и на выборы, и на политику, и на госуправление. Однако эти изменения не стали критичными или кардинальными. Пандемия только лишь сделала некоторые процессы более выпуклыми, как под увеличительным стеклом, пояснил эксперт.