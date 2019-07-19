https://static.news.ru/photo/29f502ce-abab-11e9-8d29-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый замглавы думского комитета по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщение британского издания Sunday Mirror о якобы причастности России к задержанию в Ормузском проливе танкера Stena Impero.

Версия о российском следе в данном инциденте «притянута за уши». Её существование свидетельствует об абсолютной некомпетентности и несерьёзности источников газеты, сказал парламентарий РИА Новости .

Танкер был задержан иранскими военными 19 июля в связи с «нарушением международных правил». На его борту находятся 23 человека, из которых трое – граждане России.

Как ранее писал News.ru, в Совфеде версию о причастности России к произошедшему сравнили с паранойей. По мнению сенатора Олега Морозова, она придумана Западом с целью оправдания своих действий в регионе.