А самое трагичное в этой истории то, что в японском дипломатическом ведомстве ведь сидят не набранные по объявлению. Наверняка это образованные, вменяемые люди, которые прекрасно понимают, что подобные заявления о «раненых сердцах» по такому поводу выглядят анекдотично. Почему бы им не начать вести онлайн-дневник, в котором каждый день подробно бы описывались страдания японского народа от каждой выловленной вблизи Курил рыбы? Это очень инфантильная позиция: на островах живут русские люди, там русские города, солдаты, законы, но мы хотим, чтобы они были нашими, потому будем регулярно высказывать своё недовольство. В конце концов, участвовать во Второй мировой войне их ничего, кроме собственных имперских амбиций, не вынуждало.

Собственно, сам Медведев ответил на боль японского народа совершенно логично: это российская земля, часть нашей страны, и чем больше возмущений высказывает Токио, тем больше поводов приезжать на острова российскому руководству. «Пока самим не надоест жаловаться», — добавил бы я, но меня, слава богу, до международной политики не допускают.

Японцы здесь очень похожи на наших обескрымленных соседей, которые всё ещё пытаются переварить факт потери полуострова и изменения границ. Только вот в этом случае жители Страны восходящего солнца в своей боли совсем одни, даже дежурной «озабоченности» высказать, кроме них, некому.