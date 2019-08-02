Продолжаются ритуальные дипломатические танцы японцев вокруг Курил: чем дальше, тем более нелепыми они выглядят. Как, например, 2 августа, когда их трепетные сердца «ранила» поездка премьер-министра России в российский же регион. Ну, чистый же бред.

А самое трагичное в этой истории то, что в японском дипломатическом ведомстве ведь сидят не набранные по объявлению. Наверняка это образованные, вменяемые люди, которые прекрасно понимают, что подобные заявления о «раненых сердцах» по такому поводу выглядят анекдотично. Почему бы им не начать вести онлайн-дневник, в котором каждый день подробно бы описывались страдания японского народа от каждой выловленной вблизи Курил рыбы? Это очень инфантильная позиция: на островах живут русские люди, там русские города, солдаты, законы, но мы хотим, чтобы они были нашими, потому будем регулярно высказывать своё недовольство. В конце концов, участвовать во Второй мировой войне их ничего, кроме собственных имперских амбиций, не вынуждало.

Собственно, сам Медведев ответил на боль японского народа совершенно логично: это российская земля, часть нашей страны, и чем больше возмущений высказывает Токио, тем больше поводов приезжать на острова российскому руководству. «Пока самим не надоест жаловаться», — добавил бы я, но меня, слава богу, до международной политики не допускают.

Японцы здесь очень похожи на наших обескрымленных соседей, которые всё ещё пытаются переварить факт потери полуострова и изменения границ. Только вот в этом случае жители Страны восходящего солнца в своей боли совсем одни, даже дежурной «озабоченности» высказать, кроме них, некому.

Working trip to #Iturup . The Government invests substantial funds in developing the Kuril Islands to improve the living conditions in the region. There have been considerable improvements over the past few years pic.twitter.com/P9QIV6ycFw — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 2, 2019

Вообще современная дипломатия оказалась в очень незавидном положении: весь её инструментарий и язык в основном совершенно не востребован в современной международной политике, особенно в случаях, когда кто-то хочет кого-то наказать из своих корыстных мотивов. Диалог как таковой исчез, редуцировался до взаимных обвинений и нот протеста. Теперь это работает так: какая-то страна хочет надавить на другую, обвиняет её чёрт знает в чём, достоверность уже не важна, а дальше с помощью группы поддержки продавливает свою неумолимую демократическую волю. В итоге всё сводится к тому, у кого весомее и решительнее группа поддержки. Это больше похоже на разборки во дворе, чем на переговоры или попытки решения глобальных проблем.

Собственно, мировая дипломатия как таковая деградировала до уровня базарных споров, особенно когда пришли к власти и заняли высокие кабинеты люди, не способные удержать в голове мысль дольше трёх секунд, а потому выпаливающие всё, что копошится в их мозге, без всяких сомнений. Например, была вот Великобритания. Великая империя, родина демократии, о дипломатичности и чувстве стиля британцев до сих пор ходят легенды. А потом их уже бывший министр обороны берёт и призывает Россию «отойти в сторону и заткнуться». Серьёзно? Такие теперь там политики. И с приходом на пост главы правительства эксцентричного Бориса Джонсона на лучшее рассчитывать не приходится. Twitter-дипломатия Трампа тоже давно уже стала притчей во языцех.

Россия на всём этом празднике непослушания, работая в традициях старой школы, выглядит, конечно, игроком другой лиги, той, где серьёзные люди решают серьёзные вопросы, а не создают новые глобальные проблемы. Только вот есть опасение, что с каждым годом в этой лиге всё меньше участников.