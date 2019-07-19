https://static.news.ru/photo/40ba018e-ab98-11e9-aa0a-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию британских СМИ, что Россия может быть причастна к захвату британского танкера в Ормузском проливе. По его словам, Лондон не первый раз пытается уличить РФ в том, чего она не делала.

В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск, — написал он в Twitter .

В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 июля 2019 г.

О задержании британского танкера Stena Impero стало известно 19 июля. Власти Ирана заявили, что причиной стало несоблюдение международных законов. На борту танкера находятся 23 человека, в том числе трое россиян.

Ранее News.ru писал, что Служба британской внешней разведки МИ-6 расследует версию о причастности РФ к захвату танкера Stena Impero.