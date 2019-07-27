Фото: Instagram Рамзана Кадырова

28-летний Хас-Магомед Кадыров назначен на пост исполняющего обязанности мэра города Аргун, второго по численности населения в Чечне.

Он занял пост вместо ушедшего в отставку Ибрагима Темирбаева. Мэрии города нового начальника представили спикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы РФ от ЧР Адам Делимханов. О назначении Даудов сообщил в своём Instagram.

Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров работал помощником Главы ЧР, показал себя исключительно с положительной стороны в должности начальника УНК МВД по ЧР и начальника УМВД России по Грозному, — написал чеченский чиновик.

Прежний мэр города Ибрагим Темирбаев изъявил желание перейти на другую работу.

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Ассаламу алайкум! По поручению ДОРОГОГО БРАТА, Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА вместе с депутатом Государственной Думы России Адамом Делимхановым представили коллективу мэрии города Аргун исполняющего обязанности мэра. Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия на Хас-Магомеда Кадырова, ранее назначенного на должность 1-го заместителя руководителя мэрии города. Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях. Он работал помощником Главы ЧР, показал себя исключительно с положительной стороны в должности начальника УНК МВД по ЧР и начальника УМВД России по Грозному. Уверен, что Хас-Магомед продолжит преобразования в Аргуне, начатые благодаря успешной реализации РАМЗАНОМ АХМАТОВИЧЕМ курса нашего Первого Президента, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан). Прежний мэр города, наш БРАТ Ибрагим Темирбаев изъявил желание перейти на другую работу. Мы поблагодарили его за многолетний труд и достигнутые успехи. ДАЛА тIаьхье беркате йойла! #Чечня #ПервыйПрезидент #АхматХаджи #ГлаваЧР #Кадыров #КРА #ПарламентЧР #Председатель #Даудов #Лорд #Делимханов

Публикация от ЛОРД (@lord_095)

Ранее будущий первоклассник Магомед-Эми Газиев устроился охранником к главе Чечни Рамзану Кадырову. О новом сотруднике в службе охраны Кадыров написал в Instagram. Решение было принято после того, как родители мальчика опубликовали ролик, в котором Магомед-Эми рассказал о своей мечте — охранять чеченского лидера, писал News.ru.

 

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