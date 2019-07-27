https://static.news.ru/photo/b3a6c270-b068-11e9-b4df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Instagram Рамзана Кадырова

28-летний Хас-Магомед Кадыров назначен на пост исполняющего обязанности мэра города Аргун, второго по численности населения в Чечне.

Он занял пост вместо ушедшего в отставку Ибрагима Темирбаева. Мэрии города нового начальника представили спикер чеченского парламента Магомед Даудов и депутат Госдумы РФ от ЧР Адам Делимханов. О назначении Даудов сообщил в своём Instagram.

Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров работал помощником Главы ЧР, показал себя исключительно с положительной стороны в должности начальника УНК МВД по ЧР и начальника УМВД России по Грозному, — написал чеченский чиновик.

Прежний мэр города Ибрагим Темирбаев изъявил желание перейти на другую работу.

Ранее будущий первоклассник Магомед-Эми Газиев устроился охранником к главе Чечни Рамзану Кадырову. О новом сотруднике в службе охраны Кадыров написал в Instagram. Решение было принято после того, как родители мальчика опубликовали ролик, в котором Магомед-Эми рассказал о своей мечте — охранять чеченского лидера, писал News.ru.