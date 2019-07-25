https://static.news.ru/photo/0a3f49b6-aec7-11e9-8d40-fa163e074e61_1024.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Будущий первоклассник Магомед-Эми Газиев устроился охранником к главе Чечни Рамзану Кадырову.

О новом сотруднике в службе охраны Кадыров написал в Instagram. Решение было принято после того, как родители мальчика опубликовали ролик, в котором Магомед-Эми рассказал о своей мечте — охранять чеченского лидера.

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! — говорится в публикации.

Кадыров принял мальчика на должность командира, выделив амуницию и необходимое обмундирование из фондов Ахмата Кадырова. Также ребёнку купили игрушечное оружие и транспорт. Кадыров поздравил Газиева со вступлением в ответственную должность. Глава Чеченской Республики пожелал своему новому охраннику вырасти настоящим патриотом и защитником родины.

Рамзан Кадыров не в первый раз исполняет мечты чеченских детей. В 2018 году он отреагировал на опубликованное видео маленького блогера о том, что из двух кранов в ванной комнате текла горячая вода. Кадыров направил пост главе Грозного с просьбой решить проблему, после этого мальчику подарили игрушки и большую машину. В ноябре 2018 года пятилетний житель Чечни Рахим Куриев, который отжался более четырёх тысяч раз, получил в подарок от Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes, писал News.ru.