Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Будущий первоклассник Магомед-Эми Газиев устроился охранником к главе Чечни Рамзану Кадырову.

О новом сотруднике в службе охраны Кадыров написал в Instagram. Решение было принято после того, как родители мальчика опубликовали ролик, в котором Магомед-Эми рассказал о своей мечте — охранять чеченского лидера.

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! — говорится в публикации.

Кадыров принял мальчика на должность командира, выделив амуницию и необходимое обмундирование из фондов Ахмата Кадырова. Также ребёнку купили игрушечное оружие и транспорт. Кадыров поздравил Газиева со вступлением в ответственную должность. Глава Чеченской Республики пожелал своему новому охраннику вырасти настоящим патриотом и защитником родины.

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С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra . Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

Рамзан Кадыров не в первый раз исполняет мечты чеченских детей. В 2018 году он отреагировал на опубликованное видео маленького блогера о том, что из двух кранов в ванной комнате текла горячая вода. Кадыров направил пост главе Грозного с просьбой решить проблему, после этого мальчику подарили игрушки и большую машину. В ноябре 2018 года пятилетний житель Чечни Рахим Куриев, который отжался более четырёх тысяч раз, получил в подарок от Рамзана Кадырова автомобиль Mercedes, писал News.ru.

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