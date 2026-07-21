США захотели внести в черные списки УВКБ ООН США задумались о разрыве с УВКБ ООН из-за отказа назначить их кандидата

Соединенные Штаты могут разорвать связи с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) из-за отказа назначить на пост заместителя руководителя органа поддержанного Вашингтоном Саймона Хэнкинсона, передает Reuters со ссылкой на источник. По информации издания, должность заняла американский дипломат Тресса Рэй Финерти.

Журналисты отметили, что соответствующее заявление администрации президента США ожидалось на прошлой неделе. Не исключено, что УВКБ ООН может быть включено в черный список для прекращения финансирования. По информации источника, отсутствие заявления «позволяет предположить, что лоббистские усилия, возможно, помогли отсрочить или предотвратить этот шаг».

Ранее представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление боевых действий на Ближнем Востоке вызвало глубокую тревогу. По мнению главы организации, возврат к полномасштабному конфликту обернется катастрофой.

Также Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что возобновление боевых действий в акватории Персидского залива может повлечь за собой разрушительные последствия. По его словам, глава организации крайне обеспокоен эскалацией между США и Ираном.