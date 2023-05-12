Зять Шойгу мог попасть под обстрел в Луганске Блогер Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Столяров

Зять министра обороны РФ блогер Алексей Столяров мог находиться в Луганске во время обстрела. Примерно за час перед атакой ВСУ муж Ксении Шойгу опубликовал видео с центральной площади города. По данным Mash, это место находится в нескольких километрах от точки удара. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Мы находимся в городе Луганск. Давайте узнаем у местных жителей, как у них дела, и как изменилась их жизнь, — говорит Столяров в видео.

Как пишет Mash, Столяров после обстрелов вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке. Блогер сказал, что не пострадал, и уже уехал из Луганска. По его словам, он слышал о прилете, но не застал его, потому что успел покинуть город до начала атаки.

Источник РИА Новости в парламенте сообщил, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и врио главы ЛНР Леонид Пасечник не пострадали при обстреле Луганска. Ранее они возложили цветы к памятнику «Они отстояли Родину» в честь празднования Дня Республики.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ могли Луганск ракетами дальностью 150 километров. Марочко не исключил, что ВСУ применили американские GLSDB.

12 мая в Луганске прогремели два взрыва, над одним из заводов поднялось облако дыма. Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что обстрел спровоцировал пожар на заводе «Полипак», который выпускает оборудование для машиностроения.