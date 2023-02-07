Злоумышленник в Кузбассе потребовал миллион гривен, чтобы не взрывать суд Неизвестный сообщил о минировании суда в Кузбассе и потребовал один миллион гривен

Фото: shutterstock.com

В Кузбассе неизвестный злоумышленник сообщил о минировании Кемеровского районного суда. Он потребовал перечислить ему один миллион гривен, дабы не приводить взрывное устройство в действие. В результате специалисты не обнаружили взрывчатых веществ в здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр судов Кемеровской области.

В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило очередное сообщение о минировании (угрозе взрыва) здания суда. Отправитель письма сообщил, что решил подорвать здание суда, если ему в течение часа не переведут на указанный им номер телефона 1 миллион гривен, — говорится в сообщении.

После получения письма представители суда обратились в правоохранительные органы. По результатам проведенной проверки взрывчатых веществ в здании обнаружено не было. Суд работает в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что жительнице Санкт-Петербурга могут вменить второе уголовное дело после угрозы взорвать отделы полиции Северной столицы. По данным СМИ, скучающая россиянка совершила точно такой же телефонный «рейд» в прошлом году. На этот раз она позвонила по номеру 112, пригрозив лично подорвать здания полиции со словами «тротила на всех хватит». Женщине вменили «Мелкое хулиганство».

Также стало известно, что оперативники проверили порядка десяти торговых центров Москвы после анонимных сообщений о минировании. Источник в экстренных службах сообщил, что проверка в том числе прошла в «Охотном ряду». В некоторых ТЦ была проведена эвакуация посетителей.