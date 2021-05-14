«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/6cc4e602-b543-11eb-acd1-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы в Москве и Московской области, говорится на сайте учреждения.
Жёлтый — погода потенциально опасна, — указано в сообщении.
Отмечается, что предупреждение будет действовать до 09:00 16 мая.
6 мая ураганный ветер в Москве повалил большое количество деревьев. Были повреждены более 40 автомобилей, пострадали два человека.13 мая в столице из-за ветра упали 65 деревьев, 27 автомобилей получили повреждения, сломалась одна опора освещения.
Ранее стало известно, что тёплая погода захватит всю европейскую часть России ко вторнику. Очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а со вторника тепло придёт в Центральный федеральный округ. Температура окажется на 7–12 градусов выше климатической нормы. Особенно высокие температурные показатели ожидаются в Приволжском федеральном округе, где столбики термометров могут подняться до 32 градусов в ближайшие пять дней.