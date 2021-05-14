«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл разлив нефтепродуктов объёмом три тысячи кубометров. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

В 15:20 мск в Пуровском районе, на Карамовском месторождении обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости [объёмом] 3 тыс. кубометров у куста номер 23, — цитирует агентство спасателей. Сообщается, что на данный момент...