16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

09:01, 15 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы в Москве и Московской области, говорится на сайте учреждения.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — указано в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать до 09:00 16 мая.

6 мая ураганный ветер в Москве повалил большое количество деревьев. Были повреждены более 40 автомобилей, пострадали два человека.13 мая в столице из-за ветра упали 65 деревьев, 27 автомобилей получили повреждения, сломалась одна опора освещения.

Ранее стало известно, что тёплая погода захватит всю европейскую часть России ко вторнику. Очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а со вторника тепло придёт в Центральный федеральный округ. Температура окажется на 7–12 градусов выше климатической нормы. Особенно высокие температурные показатели ожидаются в Приволжском федеральном округе, где столбики термометров могут подняться до 32 градусов в ближайшие пять дней.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео