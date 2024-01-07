Журналиста Lenta.ru нашли мертвым «Рабкор»: журналист Lenta.ru Рыбин найден мертвым в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внештатный автор и журналист Lenta.ru Александр Рыбин найден мертвым в Ростовской области, сообщил со ссылкой на родственников и друзей погибшего Telegram-канал «Рабкор». По его данным, журналиста нашли возле трассы вблизи города Шахты.

Причины смерти пока неизвестны, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Рыбин также был постоянным автором «Рабкора», главным редактором которого является Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист освещал события на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее Международная федерация журналистов сообщила о смерти 94 сотрудников массмедиа в 2023 году. По данным организации, еще порядка 400 помещены в места лишения свободы. Наиболее опасной для работников средств массовой информации стала зона палестино-израильского конфликта.

Также Украина остается опасной страной для журналистов. В этом году в зоне специальной военной операции погибли три сотрудника СМИ — с Украины, из России и Франции. При этом сотрудник «России 24» Борис Максудов, погибший в конце ноября, в списках не упоминается. Сотрудники СМИ в 2023 году также погибали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке и Африке.