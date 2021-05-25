«Сибирский маугли» рассказал, как сложилась его судьба

https://static.news.ru/photo/ead18900-bd64-11eb-bc64-96000091f725_660.jpg Оджан Наумкин Фото: odzhan2014/vk.com

Выросший в землянке «сибирский маугли» Оджан Наумкин рассказал изданию «КП-Новосибирск», как сложилась его судьба после того, как он вышел к людям.

Юноша появился на свет в лесу рядом с алтайским курортом Белокуриха. До 20 лет он жил без документов, в гармонии с природой, не отвлекаясь на гаджеты и занятия в школе.

Родители мальчика, увлечённые эзотерикой, научили сына читать, писать, возделывать землю и собирать дары леса. Он также самостоятельно изучал, насколько мог, электротехнику по учебникам, освоил резьбу по дереву. В 18 лет он уже сам ходил в Белокуриху и продавал поделки.

Однажды в 2013 году после ссоры родители бросили сына и уехали в Приморье. Тогда юноша решил выйти из леса и обратиться за помощью в полицию. На время его приютила знакомая художница из Белокурихи. После того как о молодом человеке узнали, на него свалилась слава. Журналисты захотели познакомиться с тем, кто жил 20 лет в землянке.

По его словам, сначала ему было очень нелегко привыкать к реальности, к чужим людям и их отношению. Молодого человека часто обманывали и пользовались его наивностью. Но он не сдавался и в сентябре 2015 года уехал в Москву, где работал в общепите, а затем на стройке. Но и там юношу обманули, ничего не заплатив за месяц работы.

У меня появились первые микрозаймы, переросшие в банковские кредиты, которые я потом выплачивал ещё много лет. Но на ошибках учатся, — рассказал алтайский маугли.

Сейчас он работает барменом-официантом в одном маленьком ресторане в Москве, получает порядка 60–70 тысяч рублей в месяц. У него появилась девушка. Родители молодого человека до сих пор живут в лесу. Раз в год он их навещает, но возвращаться жить в землянку не собирается.

Я во многом благодарен судьбе. Живя в лесу, я приобрёл огромный опыт. У меня было время для размышлений и саморазвития, не прерывавшееся играми во дворе, школой с бесполезными предметами и загруженным бытом. И теперь у меня достаточно большие возможности для развития и творчества. Я пишу картины, варю кофе, даже подумываю об ипотеке. Ну и вряд ли хочу жить ещё где-то. В землянку точно не вернусь, — сказал Оджан Наумкин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Талдоме нашли двух девочек-маугли. Детей нашли в доме с 19 кошками. Матерью одной из них, отзывающейся на «кис-кис», предположительно, является неонацистка из Латвии. Гражданка публикует на своей странице в соцсети «ВКонтакте» неонацистские лозунги и фото с характерным римским приветствием.