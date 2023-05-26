Живодер попытался убить собаку рыболовным гарпуном В Самаре живодер воткнул рыболовный гарпун в шею собаки

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В Самаре живодер попытался убить собаку, воткнув ей в шею самодельный рыболовный гарпун. Жители поселка Мехзавод нашли местную любимицу Чернушку с металлическим штырем в теле. Она лежала на земле и скулила. Самарцы сразу же повезли собаку в ветеринарную клинику, где ей оказывается необходимая помощь, рассказывает KP.RU со ссылкой на представителей учреждения.

В наш стационар поступила собака, из тела которой торчал предмет, похожий на металлический гарпун, предназначенный для подводной рыбалки. Животному оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили в ветклинике.

В больнице Чернушке сделали рентген, который показал, что штырь прошел близко к жизненно важной артерии, но не зацепил ее. Незадолго до этого собаку планировали забрать с улицы. Ей уже нашли новых потенциальных хозяев, но неизвестный живодер успел нанести вред дворняжке. Местные жители собираются подать заявление в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животным.

В Иркутске волонтер ранее обнаружила труп собаки по кличке Пики, которую она подкармливала. Куратор питомника К-9 нашла дворняжку расчлененной в заброшенном здании, где та жила вместе со своими щенками, рожденными два месяца назад.