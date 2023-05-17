Волонтеры Иркутска обнаружили останки расчлененной дворняжки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске на улице Грязнова волонтер Елена Прадчук обнаружила труп собаки по кличке Пики, которую она подкармливала. Она рассказала «КП-Иркутск», что животное было жестоко убито. Куратор питомника К-9 нашла дворняжку расчлененной в заброшенном здании, где дворняжка жила вместе со своими щенками, рожденными два месяца назад.

Прадчук добавила, что рядом был найден кухонный нож, которым могли зарезать ее подопечную. Женщина отмечает, что собака никогда не проявляла агрессию и старалась находиться подальше от незнакомых людей.

Тело Пики сдали на экспертизу, написано заявление в полицию. Страшно представить, кто мог совершит такое с живым существом. Агрессивной собака никогда не была, жила в «заброшке» подальше от людей, — уточнила волонтер.

По словам женщины, Пики не могли найти хозяев, из-за чего дворняжка осталась на улице. После рождения щенков собаку стерилизовали. Волонтер уточнила, что их живодеры не тронули. В социальных сетях сотрудники питомника просят местных жителей приютить щенков, чтобы не оставлять их в опасности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области ответили, что по факту обращения проводится проверка. Устанавливаются все детали жестокого убийства дворняжки.

Нижегородские живодеры ранее растерзали десятки уличных и домашних котов возле детского сада. Характер травм убитых животных указывает на то, что перед смертью над котами жестоко издевались. Местные жители обратились с заявлением в полицию.