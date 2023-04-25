«Убили десятки котов»: в Нижнем Новгороде встревожены появлением живодеров Ni Mash: живодеры растерзали десятки котов на нижегородской детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нижегородские живодеры растерзали десятки уличных и домашних котов на детской площадке, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Характер травм убитых животных указывает на то, что перед смертью над котами жестоко издевались.

Жестокая картина предстала перед горожанами на улице Генерала Зимина: напротив детского сада лежали изувеченные животные с переломами костей, проволокой на шее и, предположительно, следами от пуль. По словам местных жителей, животные никому не мешали, а некоторые из них были и вовсе домашними на свободном выгуле.

Люди обратились с заявлением в полицию и собрали инициативную группу, которая активно занимается поиском убийц животных.

В начале апреля в Иркутской области за жестокое обращение с животным осудили мужчину, убившего щенка на глазах у 11-летнего ребенка. Живодера приговорили к исправительным работам сроком более года с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.

Ранее адвокат Леонид Исаев призвал создать в России базу живодеров и наказывать их с малого возраста, чтобы пресекать садизм у истоков. Правозащитник предложил привлекать к ответственности за издевательства над животными с 14 лет. Юрист напомнил, что сейчас безопасность животных обеспечена хуже человеческой, чем пользуются желающие развить в себе жестокость.