В России призвали создать базу живодеров и судить их с 14 лет Адвокат Исаев призвал создать базу живодеров и судить их с 14 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России необходимо создать базу живодеров и наказывать их с малого возраста, чтобы пресекать садизм у истоков, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Правозащитник предложил привлекать к ответственности за издевательства над животными с 14 лет.

Считаю крайне необходимым снижение возраста наступления уголовной ответственности по статье 245 УК РФ до 14 лет, дабы садизм в отношении животных начинал караться как можно раньше. Также необходимо создать специальный раскрученный сайт уже осужденных живодеров, где бы выкладывались ФИО преступника, приговор и дата вступления в законную силу, дабы последствия за содеянное преследовали садиста всю его жизнь и раскрывали его «подвиги» для всех желающих, включая потенциальных работодателей, — призвал правозащитник.

Исаев напомнил, что сейчас безопасность животных обеспечена хуже человеческой, чем пользуются желающие развить в себе жестокость. По словам адвоката, если оставить подобные деяния безнаказанными или наказывать за них формально, то с огромной долей вероятности садизм может перекинуться и на человеческое общество, чего никак нельзя допускать.

Ранее Исаев рассказал, что в России не предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. По его словам, отсутствие правоприменения в отношении детей и подростков способно породить «массу малолетних садистов-последователей».