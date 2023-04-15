Адвокат объяснил, кого в России нельзя сажать за живодерство Адвокат Исаев: в России не предусмотрены наказания за жестокое обращение с животными для детей

В России не предусмотрены наказания за жестокое обращение с животными для несовершеннолетних, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, отсутствие правоприменения в отношении детей способно «породить массу малолетних садистов-последователей». Он отметил, что уголовное дело по ст. 245 УК РФ можно завести только на гражданина старше 16 лет.

На первый план выходит проблема возраста преступника. Дело в том, что уголовная ответственность по данной статье наступает только с шестнадцати лет. А это значит, что если лицо не достигло этого возраста, но издевается над животными, то оно, по большому счету, остается безнаказанным. Что, в свою очередь, способно породить массу малолетних садистов-последователей, — утверждает Исаев.

При этом адвокат подчеркнул, что россияне старше 16 лет могут получить уголовный срок за издевательство над животными до пяти лет лишения свободы, в зависимости от тяжести увечий и жестокости. По его словам, большинство дел по ст. 245 УК РФ оканчиваются условными сроками.

Ранее в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что полиция ищет живодерку из Краснодара, которая на камеру пытает домашних животных. По его словам, уже есть определенные зацепки, которые сейчас проверяются. Он уточнил, что совершено уголовное преступление по ст. 245 ч. 2. Парламентарий добавил, что выкладывание видео в интернет является отягчающим обстоятельством.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что школьница из подмосковной деревни Василево расчленяла кошек и подробно описывала живодерство в своем паблике. По данным канала, 13-летняя девочка искала котят по объявлениям в интернете и забирала «в добрые руки», после чего убивала их. Взволнованные родители начали разбираться и вышли на целую сеть подобных изуверских групп.