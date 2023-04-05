Подмосковная школьница с «добрыми руками» расчленяла котят Mash: школьница в Подмосковье расчленяла кошек, которых забирала в «добрые руки»

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Школьница из подмосковной деревни Василево расчленяла кошек и подробно описывала живодерства в своем паблике, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, 13-летняя девочка искала котят по объявлениям в интернете и забирала «в добрые руки», после чего убивала их. Взволнованные родители начали разбираться и вышли на целую сеть подобных изуверских групп, часть из которых ведется на украинским языке.

Жители деревни начали искать живодерку после того, как нашли на улицах тела двух мертвых котят. Малолетнюю убийцу животных сдал ее одноклассник. Местные рассказали, что девочка росла без родителей, ее воспитанием занимался дедушка. Школьница училась хорошо, но все изменилось после того, как прошлым летом она побывала на море. Предположительно, на отдыхе некие сверстники научили подростка нехорошим вещам.

Девочка искала котят по объявлением в интернете, забирала их в «добрые руки» и убивала, попутно делясь подробностями в своем Telegram-канале, на который были подписаны 11 человек. Родители начали разбираться и узнали, что в мессенджере много подобных групп, которые зачастую ведутся на украинском. Всю собранную информацию передали в полицию и местную администрацию.

Ранее в Иркутской области за жестокое обращение с животным осудили мужчину, убившего щенка на глазах у 11-летнего ребенка. Живодера приговорили к исправительным работам сроком более года с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.