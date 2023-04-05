Живодера из Иркутской области осудили за убийство щенка на глазах у ребенка

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В Иркутской области вынесли приговор живодеру, который до смерти замучил щенка на глазах у 11-летнего мальчика. 36-летнего мужчину осудили за жестокое обращение с животным и приговорили к исправительным работам сроком более года с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщает «КП-Иркутск».

В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий), — сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел в октябре 2022 года в деревне Быково в Иркутском районе. Пьяный мужчина решил выместить злобу на двухмесячном щенке и избил его палкой. После этого он со всей силы ударил животное о деревянный забор, в результате чего оно погибло на месте. Хозяйкой собаки была родственница живодера, которая нашла щенка на улице и вместе со своим сыном кормила и выхаживала его.

Ранее в Тюмени передали в суд уголовное дело в отношении живодера, который разрубил собаке голову топором. 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. Ему грозит три года лишения свободы.