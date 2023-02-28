Разрубивший голову собаке живодер предстанет перед судом в Тюмени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени передали в суд уголовное дело в отношении живодера, который разрубил собаке голову топором. Как передает «МегаТюмень» со ссылкой на прокуратуру региона, 40-летнему мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. Ему грозит три года лишения свободы.

Собаку по кличке Оскар 14 января обнаружили прохожие в мусорном баке на улице Бориса Щербины с тяжелой раной головы. Как сообщили в управлении МВД по Тюменской области, мужчина 13 января, находясь в своей квартире, нанес несколько ударов топором по собаке, а затем выбросил животное на помойку.

Неравнодушные жители спасли животное и передали его в ветклинику. По данным медиков, из-за травмы Оскар потерял зрение и навсегда останется слепым.

Ранее казахстанская полиция завела уголовное дело на учительницу биологии из Алма-Аты, которая расчленила морскую свинку на уроке на глазах у детей. Шокирующие кадры с убийством зверька попали в Сеть. Женщина уволилась из учебного заведения по собственному желанию. Ей грозит до года тюрьмы согласно законодательству Казахстана.

Еще один случай жестокого убийства животного произошел в Санкт-Петербурге. Там неизвестный расчленил домашнего кота Мартина и использовал труп животного в качестве охотничьей приманки. По словам хозяйки питомца, с кота предварительно содрали шкуру, а затем его останки разместили возле самодельного капкана.