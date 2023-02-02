Охотник расчленил и освежевал кота в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Павловске расчлененное тело кота Мартина использовали в качестве приманки, разместив возле самодельного капкана, сообщают «Невские новости» со ссылкой на его хозяйку Светлану. Питомца предварительно освежевали, а его шкуру нашли неподалеку от ловушки, рассказала женщина. Она добавила, что рядом с местом, где видели тело Мартина, живет подозрительный человек.

Это ужасно. В это невозможно поверить, как такое можно сделать с живым существом, тем более с домашним котом. Из кота была сделана приманка, с него сняли шкуру, это был кусок мяса. Шкура валялась около капкана. Это шкура определенно нашего кота, — заявила Светлана.

Сотрудники госэкологической безопасности зафиксировали место, где видели тело Мартина, но к приходу правоохранителей возле капкана расчлененного кота уже не было, а лежал лишь кусочек ливера. Светлана уточнила, что ее соседка рассказывала о мужчине, который устанавливает в округе капканы, но прямых доказательств, что именно он использовал тело Мартина в качестве приманки, на данный момент нет.

Соседи говорили, что у нас есть один сосед, который устанавливает капканы, какой-то он охотник. Но я сама его не видела. Моя соседка не хочет это подтверждать, и с полицией она не хотела разговаривать на этот счет. И как раз этот капкан был установлен рядом с участком этого человека, охотника. Но прямых доказательств этому нет, — рассказала Светлана.

В Рязани злоумышленники ранее подожгли будки с бездомными собаками, перед этим заблокировав им выход, чтобы те сгорели заживо. Местные жители успели спасти животных, при этом живодеры пытались помешать им, применив физическую силу. Волонтеры также сообщили, что во дворе одного из домов поблизости также разбросали отраву для собак. Зоозащитники добавили, что на живодеров написали заявления за нападение и жестокое обращение с животными.