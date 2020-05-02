Жителям Сочи бесплатно выдают медицинские маски

https://static.news.ru/photo/d87b7570-8c84-11ea-b886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Сочинцы получают многоразовые защитные средства бесплатно в муниципальных аптеках. Произошло это после того, как в крае начали действовать требования по обязательному ношению масок на улице. Об этом сообщила администрация города.

Власти Краснодарского края с 30 апреля ввели для всех жителей региона обязательный режим нахождения вне дома только в масках в качестве мер борьбы с коронавирусом.

При этом ранее власти признавали, что пока не во всех аптеках есть достаточное количество защитных средств. Дело в том, что предприятия региона только наращивают их производство. В целом же считается, что по большей части край масками обеспечен.

При этом в Сочи власти решили облегчить задачу горожанам по поиску масок.

В Сочи в муниципальных аптеках горожанам раздают защитные маски. Акцию запустили в аптеках МУП «Сочинское городское аптечное управление». Многоразовые маски вручаются всем посетителям аптек, — цитирует сообщение РИА Новости.

В субботу все желающие могут получить маски в аптеках на Центральной улице в Головинке, на Бытхе и на Крымской улице. 3 мая маски будут раздавать в муниципальных аптеках на улицах Крымской, Лесной и Ялтинской.

Режим карантина изменён на режим самоизоляции на Кубани с 12 апреля. Он продлится до 12 мая.

Сейчас по всему миру коронавирусом заболели уже более 3,3 млн человек, умерли более 238 тыс., более 1 млн выздоровели. В России к этому дню выявлено 124 054 случая COVID-19 в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве — 62 658 заболевших, 6374 выздоровели, 695 пациентов не смогли справиться с опасным заболеванием.

Как писал NEWS.ru, ранее годовалый ребёнок заразился коронавирусом на Кубани.