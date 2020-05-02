Годовалый ребёнок заразился коронавирусом на Кубани

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 66 человек, среди которых годовалый младенец.
Годовалый младенец живёт в Белореченском районе. В Сочи заболели девять человек. Ещё семь человек заразились в Новороссийске. В Краснодаре у четырнадцати челочек обнаружен COVID-19.
За всё время в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились больше трёх тысяч человек. Выздороветь удалось 277 пациентам.
На сегодняшний день в России зафиксировано 124 054 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. От заболевания скончались 1 222 пациента.
Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве РФ считают, что своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции в России позволили сдержать инфекцию и избежать высокой летальности.
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