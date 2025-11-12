Жителям российского города ограничили водоснабжение

Жителям Новороссийска ограничили водоснабжение из-за аварии на трубопроводе, сообщила пресс-служба городского водоканала в своем Telegram-канале. Подачу воды будут осуществлять 12 и 13 ноября по утрам с 6:00 до 9:00. Аварийные работы могут продлиться до 20:00.

Аварийные работы ориентировочно до 20:00. Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске вода начала бить из-под земли. Высота фонтана достигает 10 метров. Судя по опубликованным кадрам, коммунальная авария произошла в частном секторе. На месте работают аварийные службы, специалисты занимаются устранением утечки и ликвидацией последствий прорыва.

До этого общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что управляющая компания обязана компенсировать расходы при перебоях воды в доме, если они превышают установленные нормы. По его словам, холодную воду могут отключать не более чем на четыре часа единовременно. Он добавил, что значение также имеет качество воды: температура горячей должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов.