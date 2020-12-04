Жителям Архангельской области предложили решить вопрос о работе 31 декабря

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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил жителям региона самим решить вопрос о том, объявлять ли 31 декабря нерабочим днём.

У нас с вами есть возможность вместе решить, сделать ли 31 декабря 2020 года выходным днём, при этом перенеся рабочий день на субботу, 26 декабря. Считаю правильным посоветоваться с вами прежде, чем принять решение, — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор устроил опрос, предлагая выбрать один из вариантов ответа на вопрос «Какой выходной день выбираете вы?». Голосование проводится в Telegram, Instagram и «ВКонтакте». Решение будет принято по сумме ответов на всех трёх ресурсах.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Леонов предложил сделать 31 декабря постоянным выходным днём, приняв соответствующий законопроект ЛДПР. Он отметил, что эту инициативу поддерживают 85% населения страны.

В Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно.

К настоящему времени нерабочим 31 декабря объявлен в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Крыму, а также в Ставрополье и Татарстане.