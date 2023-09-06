Жителя Ростовской области задержали за передачу Украине военных данных УФСБ: жителя Ростовской области задержали за передачу Украине военных данных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики задержали жителя Ростовской области, который передавал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСБ по Ростовской области. По его данным, в отношении задержанного открыли уголовное дело по статье о государственной измене.

Оперативники установили, что 23-летний житель Ростовской области переписывался с человеком, использующим украинский абонентский номер и позиционирующим себя в качестве представителя военных формирований Украины. При общении россиянин поддерживал Украину и антироссийскую деятельность.

Собеседник агентства отметил, что данные, оправленные украинской стороне, могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов, что повлекло бы за собой потери среди личного состава ВС РФ и техники.

У подозреваемого изъяты средства связи, которые он использовал для контактов с представителями украинской стороны. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодарского края, который намеревался выехать на Украину с целью вступления в ВСУ. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Задержанный инициировал контакт с вербовщиком из СБУ, который готовил добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии.