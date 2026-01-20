Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:30

Жительница Новосибирска завела 11 попугаев

Фото: Anni Sommer/imageBROKER.com/Global Look Press
В Новосибирске местная жительница завела 11 попугаев, сообщает «КП-Новосибирск». Она рассказала, что ей повезло с соседями — им нравится чириканье птиц.

Я воспринимаю своих попугаев как диких австралийских птиц, как уголок природы, за которым я могу наблюдать. Считаю это чем-то волшебным, поэтому плачу им своей ответственностью за их здоровье, содержание и комфортную жизнь. Люблю их как личностей, за их особенности — со мной птицы очень мало коммуницируют, — рассказала девушка.

Помимо попугаев жительница Новосибирска также содержит двух собак. Она рассказала, что проводит уборку каждый день, очищает воздух бактерицидным регулятором, а птицы ежедневно получают свежие фрукты и овощи.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, что птиц нельзя кормить черным хлебом или испорченными продуктами, поскольку это наносит непоправимый вред их здоровью. По его словам, лучше всего использовать корма, которые соответствуют естественному рациону пернатых.

