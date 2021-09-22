Жительница Новосибирска устроила эротический перформанс у вокзала

В Новосибирске полиция задержала обнажённую женщину, устроившую танцы рядом с железнодорожным вокзалом. Как сообщает Сиб.фм, для эротического перформанса сибирячка оставила только сапоги. Ставшие невольными свидетелями прохожие запечатлели её танцы на видео.

Отмечается, что женщина возрастом около 50 лет сняла с себя всё кроме обуви и в течение нескольких минут исполняла странные телодвижения у вокзала. Однако вскоре её исполнение прервали прибывшие на место правоохранители. В результате танцовщицу увели в сторону отдела полиции.

После появления ролика с танцами в соцети многие пользователи осудили его автора.

Он там не один снимал. Мимо проходил вполне приличный мужчина, на первый взгляд, но тоже ведущий съемку. Зачем они это делают? Лично мне не понятно. Чтобы что потом? Я даже побрезговала бы такую дичь в свой телефон допускать, — написала одна из комментаторов.

В последнее время в городе стали часто происходить подобные случаи. Так, 2 сентября в Новосибирске прохожие заметили абсолютно голую женщину, которая, прогуливаясь по улице, приставала к прохожим и водителям. Один из мужчин даже попытался отогнать развратницу коробкой. По некоторым данным, женщину видят голой на улице уже не в первый раз. Её уже замечали в июне шагающей по улице Большевистской. В прошлый раз её задержала полиция.