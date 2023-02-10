Жительница Ингушетии купила ребенка за 100 тысяч рублей Baza: женщина в Ингушетии продала своего младенца за 100 тысяч рублей

Фото: Michael Weber/Global Look Press

В Ингушетии мать продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина нашла покупательницу в Назрани и договорилась о продаже младенца спустя пару месяцев после родов. Правоохранители уже задержали обеих участниц сделки. Теперь им грозит от трех до 10 лет тюрьмы по статье о торговле людьми.

По данным канала, для поимки женщин были задействованы силы МВД и ФСБ, а также сотрудники спецподразделения «Гром». Вскоре их задержали, на допросе они сознались в содеянном. Ребенка изъяли у покупательницы и передали родственникам матери.

Как сообщает РЕН ТВ, о продаже ребенка женщины договорились еще в октябре. По данным телеканала, на тот момент младенцу было больше месяца. Женщина, купившая ребенка, находится под подпиской о невыезде, на нее завели уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге женщина пыталась продать собственного сына за 300 тысяч рублей. Таким образом она хотела погасить долги. Объявление о продаже ребенка она разместила в социальной сети, на что обратили внимание члены местной общественной организации. Они договорились с женщиной о встрече, на которой ее задержали сотрудники полиции.