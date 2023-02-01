Жительница Хабаровска выпала из машины на полном ходу и скончалась

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровске 29-летняя женщина на полном ходу выпала из движущейся машины на дорогу и скончалась, об этом сообщили «КП Хабаровск» в Госавтоинспекции города. Как уточнили в ведомстве, мужчина, который управлял транспортным средством, имеет большой водительский опыт и ранее не был замечен в правонарушениях. Дело было передано в Следственный отдел.

Инцидент произошел 31 января около полуночи (17:00 мск) на улице Суворова на юге Хабаровска. Женщина сидела на заднем сиденье авто, справа. В какой-то момент дверь отворилась, и пассажирка выпала на проезжую часть. Это произошло в первый час езды.

Наша задача — зафиксировать и оформить дорожно-транспортное происшествие. Так как в этой аварии есть погибший, дело будет передано в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. Специалисты будут выяснять, что произошло и почему погиб пассажир, — рассказали в ГИБДД.

Ранее житель Оренбурга устроил дрифт на автомобиле, из-за чего из салона выпала маленькая девочка. Она не пострадала, а в отношении мужчины был составлен административный протокол. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как двигавшийся задним ходом автомобиль резко тормозит и разворачивается. В это время с пассажирской стороны распахивается задняя дверца и на асфальт выпадает ребенок вместе с детским креслом.