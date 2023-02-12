Жителей Сочи предупредили о надвигающейся опасности В горах Сочи ожидается сход лавин на высоте свыше 1,5 тысячи метров

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Сход лавин прогнозируется в горах Сочи сегодня вечером на высоте свыше 1,5 тысячи метров, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте. Уточняется, что лавиноопасность сохранится до вечера 13 февраля. Тем, кто столкнется со сходом снега, спасатели советуют бежать от его потока в сторону, чтобы уйти с пути лавины.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в период с 18 часов 12.02.2023 до 18 часов 13.02.2023 в горах г. Сочи выше 1500 метров — лавиноопасно (ОЯ). Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности, — сообщили в ведомстве.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и походов в горы, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или иными конструкциями.

В городской администрации уточнили, что вечером в воскресенье, 12 февраля, и утром в понедельник, 13 февраля, на побережье Сочи ожидается сильный мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях. В предгорьях и горах будет очень сильный снегопад. Ожидается, что видимость в условиях осадков составит 500–1000 метров. Прогнозируется также усиление западного и северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с.

1 феврали восемь россиян пострадали в результате схода лавины на индийском горнолыжном курорте Гульмарг. Всех доставили в больницу для осмотра медиками.