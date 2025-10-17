Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:15

Жителей Иркутской области задержали за добычу полезных ископаемых

В Иркутской области пресекли незаконную добычу ископаемых на 17 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иркутские полицейские пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси, причинившую ущерб окружающей среде на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД Иркутской области. По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 45 лет.

В Приангарье полицейские пресекли незаконную деятельность по добыче песчано-гравийной смеси. Ущерб в результате противоправной деятельности составил более 17 млн рублей, — говорится в сообщении.

Злоумышленники оформили земельные участки на подставных лиц и без разрешительных документов добыли более 29 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси на территории Усть-Кудинского муниципального образования. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли два автомобиля, экскаватор и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан в соответствии с ст. 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что нелегальная майнинговая ферма, из-за которой произошла стрельба возле школы в дагестанском селе Унцукуль, принесла ущерб примерно на 14 млн рублей. Электроэнергия, которая использовалась для добычи криптовалюты, потреблялась незаконно. Каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 киловатта.

ресурсы
ущербы
Иркутская область
МВД
