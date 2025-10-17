Жителей Иркутской области задержали за добычу полезных ископаемых В Иркутской области пресекли незаконную добычу ископаемых на 17 млн рублей

Иркутские полицейские пресекли незаконную добычу песчано-гравийной смеси, причинившую ущерб окружающей среде на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД Иркутской области. По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин в возрасте 32 и 45 лет.

В Приангарье полицейские пресекли незаконную деятельность по добыче песчано-гравийной смеси. Ущерб в результате противоправной деятельности составил более 17 млн рублей, — говорится в сообщении.

Злоумышленники оформили земельные участки на подставных лиц и без разрешительных документов добыли более 29 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси на территории Усть-Кудинского муниципального образования. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли два автомобиля, экскаватор и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй задержан в соответствии с ст. 91 УПК РФ.

