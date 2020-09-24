Житель Вологодской области может получить 10 лет за избиение полицейского

https://static.news.ru/photo/c4106a04-fe63-11ea-a322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу (СФО) прокомментировала ситуацию с нападением на сотрудника полиции в аэропорту Красноярска. По данным ведомства, подозреваемому 45 лет, он живёт в Вологодской области, а сибирский город посетил по делам. По информации силовиков, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил драку кафе терминала № 1, после чего страж порядка отвёл его в дежурную часть.

Затем, считают оперативники, гражданин начал жаловаться на плохое самочувствие, после чего сотрудник сопроводил его на улицу. Когда мужчина вернулся в терминал, заявили в силовой структуре, то неожиданно несколько раз ударил полицейского в лицо, из-за чего правоохранитель потерял равновесие, а подозреваемый продолжил его избивать, пишет «МК в Красноярске».

Материалы дела переданы Следственному комитету на транспорте. СК РФ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Курске правоохранители устанавливают личность женщины, которая унижала и била ребёнка в такси. Ситуация с агрессивной женщиной попала в объектив любительской камеры. На кадрах видно, как мать ругается матом по телефону, а также оскорбляет и бьёт своего сына, не стесняясь водителя.

После того как видео попало в Сеть, инцидентом заинтересовалась полиция. В настоящее время уже нашли автора ролика. Полицейские просят его оказать содействие в расследовании инцидента.