Петербургский парашютист разбился насмерть из-за запутавшихся строп «Mash на Мойке»: петербургский парашютист разбился из-за запутавшихся строп

На аэродроме в Путилово Ленинградской области мужчина разбился насмерть из-за запутавшихся строп основного парашюта, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, погибший пытался раскрыть запасной парашют в 30 метрах над землей.

Как стало известно каналу, накануне 38-летний Андрей отправился на тренировку в Федерацию парашютного, самолетного и вертолетного спорта Ленинградской области на самолете АН-28Д. Спортсмен выполнял четвертый за день прыжок, а за все время он прыгал 363 раза. Канал пишет, предварительно, причиной гибели стало позднее открытие запасного парашюта. Правоохранители приступили к изучению всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель парашютиста, возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, спортсмен получил смертельные травмы, ударившись о землю.