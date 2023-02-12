Житель Ленинградской области жестоко избил собаку

Фото: Shutterstock

В поселке Песочный Ленинградской области местный житель по имени Александр избил свою собаку на поводке, передает Telegram-канал Mash. Факт жестокого обращения с животным попал на видео. По информации канала, граждане опознали хозяина собаки и приютили сбежавшего питомца.

Как выяснилось, собака сбегает от Александра уже не в первый раз. До этого ее находили и возвращали владельцу. Сейчас же местные жители пишут в социальных сетях, что не отдали бы питомца обратно в руки мужчине, если бы знали, как он издевается над животным.

В настоящий момент приютившие собаку жители поселка ищут ей новых хозяев.

Ранее в Красноярске мужчина избил соседку и ее пса, а также брызнул в них из перцового баллончика. По словам пострадавшей, сосед душил ее и бил головой о стену, а собаку швырнул так, что та слетела вниз по лестнице. Питомцу потребовалась операция, а девушка отделалась синяками и ссадинами.

По словам девушки, она поднималась с собакой по лестнице, постучала к соседу, он вышел, выхватил поводок и начал трясти собаку, а после скинул пса с лестницы. Девушка закричала, чем привлекла к себе внимание мужчины. Из подъезда на помощь никто не вышел.