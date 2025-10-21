Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:33

Житель Белорецка оказался похоронен заживо прямо на работе

В Белорецке рабочего засыпало землей в траншее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Белорецке при укладке труб произошло обрушение грунта в траншею, где находился рабочий, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Спасатели совместно с местными жителями оперативно извлекли пострадавшего до прибытия медицинских работников.

Мужчина упал в котлован глубиной два метра, после чего на него обвалилась земля, говорится в публикации. Благодаря слаженным действиям участников операции его удалось спасти живым и передать бригаде скорой помощи.

Ранее в центре Иркутска местный житель провалился в колодец. Опубликованная видеозапись демонстрирует, как крышка люка перевернулась под ногой мужчины, в результате чего он получил травму конечности и был доставлен в медицинское учреждение. Как отмечают очевидцы, пострадавшему помогли выбраться его спутники.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о спасении подростка, получившего тяжелые повреждения при возгорании мобильного устройства в кармане брюк. По данным ведомства, произошел взрыв телефона, вызвавший воспламенение и плавление ткани одежды.

