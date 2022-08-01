Жильцы из Санкт-Петербурга пожаловались на «труповозки» и запах мочи и кала

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жильцы дома из Санкт-Петербурга пожаловались на «труповозки», которые регулярно подъезжают к местному хоспису, расположенному в жилом здании, а также на стойкий запах мочи и кала, проникающий в квартиры россиян. Активистки Зоя и Тамара рассказали «МК в Питере», что внутрь заведения не пускают даже родственников содержащихся там пенсионеров.

Регулярно, иногда даже пару раз в неделю к дому приезжает труповозка, а постояльцев выносят в черных пакетах. Мне кажется, что даже персонал не просто работает там, а именно проживает в этом помещении. Я неоднократно наблюдала картину, когда внутрь не пускали даже родственников постояльцев, и они пытались передать старикам посылки через оконные решетки, — рассказала Тамара.

Зоя в свою очередь рассказала, что хоспис в жилом доме появился в 2016 году, уже тогда жильцы начали обращаться с жалобами в районную администрацию, однако суд постановил, что учреждение работает на законных основаниях. По ее словам, с такими соседями существовать очень сложно. Вместе с этим директор хосписа Егор Наследов отметил, что готов идти на компромисс с местными жителями, однако они неизменно продолжают жаловаться на его учреждение.

Мы тут уже шесть лет. Действительно, некоторым жителям дома не нравится, что здесь находится наше учреждение. Есть инициативная группа соседей, которая все это время пытается нас закрыть и пишет жалобы в различные инстанции. Но мы даже шли на компромисс, например отказались от готовки в пользу привозных обедов, так как были жалобы на запах еды, — рассказал Наследов.

Ранее житель Улан-Удэ отправился на рыбалку к реке Уда и обнаружил около десяти трупов собак, разлагающихся на импровизированном «кладбище». По его словам, река протекает через весь город, из нее берут питьевую воду для микрорайона.